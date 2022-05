Streit bei Autofahrt endete in Kramsach in Handgemenge auf offener Straße

Brixlegg – Ein Streit bei einer Autofahrt mündete am Samstag in Brixlegg in einer Handgreiflichkeit auf offener Straße. Ein 27-Jähriger und ein 36-Jähriger gerieten gegen 16.15 Uhr im Kreuzungsbereich Niederfeldweg bei der Zufahrt zu einem dortigen Einkaufsmarkt aneinander. Bei der Auseinandersetzung trugen beide laut Polizei Schürfunden davon.