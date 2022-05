Zwei knappe Niederlagen für Tirols Footballer

Telfs, Innsbruck – Jetzt ist es doch passiert – die Footballer der Telfs Patriots mussten nach drei Siegen en suite die erst zweite Saisonniederlage hinnehmen. Dabei brachte man den Tabellenführer der Austrian Football League (AFL) an den Rand einer Niederlage – am Ende durften doch die Danube Dragons über einen knappen 28:24-Erfolg jubeln. Den Swarco Raiders erging es nicht anders – gegen die Prag Panthers setzte es ein knappes 21:28.

Im dritten Viertel war die Stimmung am grünen Rasen hinter dem Telfer Sportzentrum ausgelassen. Die Patriots führten vor rund 800 Fans zu dem Zeitpunkt mit 24:21. Es roch nach dem nächsten Erfolg des „Underdogs“ aus dem Oberland. Doch schon vor dem Schlussdrittel drehten die Dragons das AFL-Duell zu ihren Gunsten. Trotzdem zeigte sich Präsident David Mariani zufrieden mit dem nächsten beachtlichen Auftritt seiner Truppe: „Wir sind stolz und eines steht fest: Wir sind in der Liga angekommen. Wir werden uns weiter teuer verkaufen.“ Headcoach Nick Kleinhansl blies in dasselbe Horn: „Hätte uns das jemand vor der Saison gesagt, hätten wir es nicht geglaubt.“