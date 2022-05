Vorarlberger Wirtschaftsbund beschäftigt U-Ausschuss

Ausgangspunkt der Causa, die für ein politisches Erdbeben im Ländle sorgte, war eine Steuerprüfung beim Wirtschaftsbund. Im Raum stehen der Vorwurf möglicher Korruption im Zusammenhang mit Inseraten in der Zeitung der ÖVP-Teilorganisation, der Verdacht auf verdeckte Parteienfinanzierung und dass Steuern nicht ordentlich abgeführt wurden, weshalb auch ein Finanzstrafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch läuft.

Am Mittwoch ist Wallner dazu im U-Ausschuss geladen. Grundsätzlich kann er aber - weil gegen ihn ermittelt wird - bei Fragen dazu von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch machen. Neben Wallner sind am ersten der beiden Befragungstage ein Steuerprüfer im Fachbereich Großbetriebsprüfung und der zurückgetretene Direktor des Vorarlberger Wirtschaftsbundes, Jürgen Kessler geladen. Letzterer soll nicht nur monatlich bis zu 30.000 Euro brutto verdient haben, sondern hat auch vom Wirtschaftsbund ein zinsloses Darlehen in Höhe von 250.000 Euro erhalten.