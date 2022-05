20 Jahre: „Stubaier Freitagsmusig“ feiert Jubiläum

Das Festprogramm beginnt bereits am Freitag, 10. Juni, mit einem Bieranstich am Kirchplatz (19.30 Uhr) und anschließender Volksmusik in den Wirtshäusern von Fulpmes. Die Schloßgoldmusi mit dem weitum bekannten Harmonikaspieler Quirin Kaiser aus Bayern, die Schellrodl-Musi aus Südtirol, der Naviser Viergsang und die Gebrüder Hausberger werden in den Fulpmer Gastlokalen schneidig aufspielen.