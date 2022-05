Ausstellung in Schwaz: Frischer Wind weht durch die Heimat

Schwaz –Heimat ist ein schwieriges, weil allzu oft nationalistisch missbrauchtes und somit schwer belastetes Wort. Außerdem bedeutet für jeden/jede Heimat etwas anderes, so manche haben gar mehrere Heimaten. Das Gefühl von Heimat hat aber unzweifelhaft viel mit Kindheit und Sprache, aber auch mit Landschaft und Kultur zu tun.

Dem Heimatlichen in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts spürt die von Günther Dankl kuratierte Ausstellung im Schwazer Rabalderhaus nach. Der Bogen, der hier anhand der Arbeiten von mehr als 40 KünstlerInnen beschrieben wird, ist naturgemäß ein weit gespannter, haben sich doch wahrscheinlich in keiner kunstgeschichtlichen Epoche die Formen des Ausdrucks so grundlegend gewandelt wie zwischen 1900 und heute.