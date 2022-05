Österreichs Gasspeicher: Das strategische Lager in 1200 Metern Tiefe

In den Türmen wird dem Erdgas mit Glykol die Feuchtigkeit des unterirdischen Lagers entzogen. Gespeichert wird Gas in den Poren von Sandstein (Bohrkern aus einem Kilometer Tiefe).

Puchkirchen – Stefan Lehner führt durch ein Wirrwarr an glänzenden Rohren. Da kommen sie dick aus dem Boden und verschwinden wenige Meter weiter wieder darin. Auf ihnen sitzen Absperrventile und Instrumente zum Ablesen. Auf der anderen Seite schlängeln sie sich in vielen Biegungen zu haushohen Türmen. Lehner schätzt das Gelände in Puchkirchen nahe Vöcklabruck auf 10.000 Quadratmeter. Kein Gestank. Lärm kommt allenfalls von der nahen Westbahn, wo alle paar Minuten ein Zug vorbeirauscht. Viele Betriebe sind größer, lauter, auffälliger. Aber nicht so viele sind strategisch wichtiger als die Oberbau-Anlage eines der größten Gasspeicher Österreichs. Wenn er voll ist, könnte die Betreiberfirma RAG das ganze Land einen Wintermonat lang versorgen.