Jubel im Telfer Tennislager: Jesacher (16) zeigt mit erstem Bundesliga-Sieg auf

Der 16-jährige Tobias Jesacher konnte mit dem TC Telfs einen 5:4-Erfolg gegen Seebenstein feiern. © Kristen

Innsbruck – Es war sein erster Sieg im Bundesligadress des TC Telfs. „Und ein besonders wichtiger“, ergänzt Manfred Riess. Der 16-jährige Tobias Jesacher sorgte mit seinem Einzelsieg, 10:8 im Match-Tiebreak gegen Florian Pimishofer, für den 3:3-Ausgleich gegen den TC Seebenstein in der 2. Tennis-Bundesliga. Zwei Doppelsiege fixierten schließlich den 5:4-Erfolg, mit dem der dritte Sieg in Folge fixiert wurde, der Telfs an die Tabellenspitze katapultierte.

Martine Stauder hatte vor zwei Tagen mit zwei Siegen großen Anteil am IEV-Erfolg gegen BMTC. Gestern erlebte sie am Spielfeldrand gegen Mödling eine bittere 2:5-Heimniederlage ihres Teams mit. Bitter, weil drei Single-Partien, darunter das Bundesliga-Debüt der zwölfjährigen Anna Pircher, die direkt von einem Turnier in Koper (SLO) anreiste, im Match-Tiebreak verloren gingen. Im Doppel, mit Partnerin Julia Mayr, eroberte Pircher aber den wichtigen zweiten IEV-Punkt.

Bei drei Einzel- und einem Doppelsieg blieb bei der 4:5-Heimniederlage gegen ASKÖ Wels ein Tabellenpunkt in Kolsass. Zu wenig, um am 3. Spieltag den fälligen Sieg in der zweiten Herren-Bundesliga zu feiern. Die Schwazer Damen siegten auswärts gegen den GAK 6:1. (r.u.)