TT-Kommentar zum Grand Prix in Monaco: Es muss Platz für Tradition bleiben

Dass die Formel-1-Verantwortlichen nicht nur an den Fan von heute denken, sondern die jungen Anhänger von morgen im Visier haben, versteht sich von selbst. Wer ein „Global Player“ bleiben will, muss am Puls der Zeit sein. Mit der Einführung der Sprintrennen, dem neuen technischen Reglement und der Strukturierung des Renn-Wochenendes hin zum knackigen dreitägigen Event hat man sicher viel richtig gemacht.

An einem Punkt müssen die US-amerikanischen Mehrheitsbesitzer Liberty Media allerdings aufpassen: Der Show- darf nicht den Sport-Faktor überrunden. Miami war mit Football-Helm statt Sieges-Kapperl oder Polizei-Eskorte zum Podium grenzwertig. Trotzdem tut es dem Rennkalender gut, wenn einmal was ganz anderes präsentiert wird.

Nur eines steht außer Frage: Es muss auch Platz für Tradition bleiben. Und das trifft speziell auf Monaco zu. Nirgendwo ist der Faktor Fahrer wichtiger als in den monegassischen Straßenschluchten. Wer hinter dem Casino einmal in der Avenue des Spèlugues gestanden ist und hautnah erlebt hat, wie eng es an dieser Stelle ist, der wird das Wort Langeweile im Zusammenhang mit dem Monaco-GP wohl nie mehr in den Mund nehmen. Oder vielleicht haben wir in der (zu) schnelllebigen Zeit, die von sozialen Medien beherrscht wird, einfach verlernt, Langeweile auszuhalten.