40. Todestag: Romy Schneiders Mut im Kampf gegen ewige Klischees

Im Film kann ich alles, im Leben nichts.“ So wird Romy Schneider gerne zitiert. In diesem Satz steckt der ganze Schmerz ihres Lebens, das schon mit 43 Jahren ein Ende fand. „Romy Schneider aber nur als tragische Figur zu beschreiben, greift zu kurz“, meint der Theaterwissenschafter Günter Krenn. Die letzten Jahre seien zwar ohne Zweifel furchtbar gewesen – 1981 stirbt ihr einziger Sohn, sie selbst kurz darauf im Alter von 43 Jahren vermutlich an den Folgen von Alkohol- und Tablettenkonsum –, aber ihr Leben sei weitaus glücklicher gewesen als angenommen. „Romy Schneider war ein durchaus optimistischer Mensch. Und zudem sehr couragiert.“ Das zeige sich für Krenn schon sehr früh.