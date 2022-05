Hoffen auf das „Wunder von Wien": WSG Tirol will alles raushauen

Wien – 2013 feierte der FC Wacker das „Wunder von Wolfsberg“, heute (17 Uhr, live TT.com-Ticker) will die WSG Tirol die Tiroler Fußball-Geschichte um das „Wunder von Wien“ ergänzen. Es gibt aber einen zentralen Unterschied: Während die Schwarzgrünen damals um das nackte Überleben kämpften, kann die WSG nur gewinnen ...

„Wir freuen uns extrem auf das Spiel und sind überzeugt, dass wir das noch drehen können“, stieg Trainer Thomas Silberberger gestern mit einer gehörigen Portion Optimismus im Gepäck in den Bus Richtung Hauptstadt. Der Matchplan steht – und dieser sieht natürlich ein schnelles WSG-Tor vor. „Wir stehen diesmal vom Anpfiff weg praktisch mit dem Rücken zur Wand. Wir müssen in Hütteldorf unbedingt zwei Tore erzielen. Und so werden wir das Spiel auch anlegen“, betont der Coach. Im Wissen, dass die Stimmung bei den ersatzgeschwächten Rapidlern schon einmal besser war: