Schüsse aus Fenster in Wien: Waffen und 1600 Patronen sichergestellt

Wien – Ein 54-Jähriger hat am Samstagvormittag in Wien-Ottakring aus einem Wohnungsfenster in den Innenhof seines Hauses Schüsse abgegeben. Zum Einsatz kam nach ersten Ermittlungen ein Schreckschussrevolver, in der Wohnung wurden aber auch drei Langwaffen und insgesamt 1600 Schuss Munition sichergestellt. Diese hatte der Mann rechtmäßig besessen, nun wurde aber ein Waffenverbot gegen ihn verhängt. Er gab an, immer wieder zu schießen, wenn ihn Vögel stören, berichtete die Polizei.