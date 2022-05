Virgen – In der Nacht auf Freitag kam es in bzw. vor einem Lokal in Virgen zu einer Rauferei zwischen vier Österreichern. Dabei wurde ein 28-Jähriger schwer sowie ein 30-Jähriger und ein 21-Jähriger leicht verletzt. Der 28-Jährige wurde ins Krankenhaus Lienz gebracht, wo seine Verletzungen im Gesicht behandelt werden mussten. (TT.com)