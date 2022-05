Was klassische und Google-Sterne über das Hotel aussagen

In der Bibel heißt es, wenn das Ende der Welt naht, „werden die Sterne vom Himmel fallen“. So dramatisch sieht es in der Hotel-Branche nicht aus und es tobt kein „Krieg der Sterne“. Aber eine Glaubensfrage ist es schon, auf welche Sterne man vertraut, wenn man ein Hotel bucht – der klassischen Klassifizierung, die von Profis vorgenommen wird. Oder vertraut man den Sternen bei Google, die quasi jeder vergeben kann.