Nadal erkämpfte sich im fünften Satz Paris-Hit gegen Djokovic

Paris – Die French Open in Paris haben ihren Viertelfinal-Schlager, allerdings erst nach einigem Zittern für Veranstalter und Fans: Nach einem glatten Sieg von Novak Djokovic über Diego Schwartzman, kämpfte sich am Sonntag ein unwiderstehlicher Rafael Nadal in fünf Sätzen über Felix Auger-Aliassime ebenfalls ins Viertelfinale. Nadal rang den 21-jährigen Kanadier nach einem 4:20-Stunden-Thriller mit 3:6,6:3,6:2,3:6,6:3 nieder. Nun kommt es am Dienstag zum Kampf zweier Tennis-Giganten.