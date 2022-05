Finnland holte mit 4:3 n.V. gegen Kanada Gold bei Heim-WM

Die starken Leistungen der österreichischen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM in Finnland spiegeln sich nicht nur in Rang elf, der besten Platzierung seit 18 Jahren. Auch in diversen Statistiken zeigt sich das gute Turnier des ÖEHV-Teams. So hatte die Mannschaft von Teamchef Roger Bader das drittbeste Penalty-Killing, übertroffen nur von Weltmeister Finnland und der Schweiz, dem besten Team des Grunddurchgangs.