Sommerwetter kehrt nach Tirol zurück, aber auch Regen und Gewitter

Innsbruck – In der kommenden Woche stellt sich wieder sommerliches Wetter in Tirol ein. Die Temperaturen steigen bis Freitag kontinuierlich auf bis zu 31 Grad. Schauer und Gewitter sind aber teilweise weiterhin möglich.

In der Osthälfte des Landes beginnt der Montag bei aufgelockerter Bewölkung noch sehr sonnig, weiter im Westen überwiegen hingegen bereits die Wolken. Von Westen her breiten sich Regen und Regenschauer auf viele Landesteile aus. Weitgehend trocken bleibt es im Norden und Osten. Der Wind weht meist nur schwach. Die Temperatur steigt auf Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad.

Am Dienstag bleiben die Ostalpen im Einfluss des Tiefdruckkomplexes, und so wiederholt sich im Wesentlichen das Wetter vom Vortag. Vormittags gibt es vor allem in der Osthälfte aufgelockerte Wolken und zeitweise sonniges Wetter, im Westen überwiegen bald dichte Wolken und Regenschauer gehen nieder. Die Schauerneigung steigt schließlich im gesamten Bergland an, lokal sind auch Gewitter im Spiel. Gegen Abend können einzelne Gewitter auch über das nördliche Alpenvorland ziehen. Wetterbegünstigt sind der Süden und Südosten, hier sollte es überwiegend sonnig und wahrscheinlich auch trocken bleiben. Nach Frühwerten zwischen fünf und zwölf Grad steigt die Temperatur tagsüber auf 21 bis 26 Grad.

Am Mittwoch überwiegt meist der Sonnenschein. Im Tagesverlauf entstehen dann zwar ausgehend vom Bergland Quellwolken, die Schauerneigung steigt aber meist nur über den Bergen Westösterreichs deutlicher an, auch Gewitter sind möglich. Überall sonst bleibt es meist trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht immer häufiger auf Südost bis Südwest. Die Frühtemperaturen umspannen neun bis 14 Grad, die Höchstwerte 24 bis 28 Grad.

Am Donnerstag zieht im Norden eine schwache Störungszone vorbei. Diese lässt die Schauer- und Gewitterneigung vorübergehend deutlich ansteigen. Bereits am Vormittag wachsen ausgehend vom Bergland Quellwolken empor und die Gewitterneigung steigt verbreitet an. Am größten ist sie über den Bergen, aber auch im Flachland sind lokale Gewittergüsse möglich. Nach zehn bis 17 Grad in der Früh werden im Tagesverlauf 25 bis 30 Grad erwartet.