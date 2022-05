Wohnpolitik in Innsbruck: Grüne und SPÖ in Kritik

Innsbruck – Die Aussagen von Renate Krammer-Stark (Grüne) und Benjamin Plach (SPÖ) bei „Tirol Live“ zum Thema „Wohnen in Innsbruck“ sorgen für Irritationen und Ärger bei ÖVP und FPÖ. So zeigt sich FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger erstaunt über den Vorstoß der SPÖ, den Mittelstand bei der Wohnungsvergabe miteinzubeziehen. „Bisher war von dieser Trendwende der Sozialdemokraten nichts zu merken, im Gegenteil. Denn die FPÖ-Fraktion hat einen Antrag im Gemeinderat durchgebracht, der den Mittelstand in der städtischen Wohnungsvergabe mittels eigener Liste absichern soll. Weitere Anträge der FPÖ zur Linderung der Wohnungsnot wurden allesamt mit Gegenstimmen der SPÖ abgelehnt.“ Dass die Grünen „keine Freude damit haben, den Mittelstand zu berücksichtigen und für eine absolut notwendige soziale Durchmischung zu sorgen“, verwundere nicht, so Lassenberger.