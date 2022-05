Hochzeiger setzt auf Kooperation: Fahrradmitnahme mit Spezialgestell

Jerzens – Einige Anläufe habe es gebraucht. Mehrere Monate an Denkarbeit waren nötig, um einen „Gondel-Dummy“ herzustellen. Zusammen mit dem Seilbahnhersteller Doppelmayr gelang den Technikern am Hochzeiger die perfekte Lösung für eine Fahrradhalterung, die es bis dato für diesen Bahntyp noch nicht gab. Man habe sich bei anderen Destinationen die Mitnahme der Fahrräder auf den Berg angesehen. Für die Familiendestination kam der Transport in der Gondel nicht in Frage. Nun wird ein Fahrradbaum, also das Gestell, an dem mehrere Räder gleichzeitig transportiert werden können, zwischen die Gondeln eingeschoben. „Die Halterung musste sicher und leicht zum Bedienen sein“, zeigt GF Thomas Fleischhacker von den Hochzeiger Bergbahnen auf. Somit können die Biker ohne Komfortverlust bequem auf den Berg gelangen, während ihre Räder eine luftigere Fahrt erhalten. Fleischhacker gibt das Lob für die gelungene Arbeit gerne an Betriebsleiter Friedl Eiter und sein Team weiter.