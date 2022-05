Alte Neustifter Hauptschule als interaktiver Ort zum Fliegen-Lernen

Neustift – Dass die alte, seit drei Jahren leer stehende Hauptschule von Neustift in ein Gebäude sozialer Interaktion, sozusagen in einen Ort zum Fliegen-Lernen, transformiert wird, wünschen sich der Stubaier Architekt Robert Pfurtscheller und der für die Erarbeitung eines Nutzungskonzepts beauftragte Regionalentwickler Michael Beismann. Dass das bereits vom Abriss bedrohte Gebäude aus den frühen 1970er-Jahren mit beachtlichen 5000 Quadratmetern Nutzfläche noch immer steht, erfüllt die beiden zwar mit einiger Hoffnung, bei den für die Zukunft der mitten in Neustift liegenden Immobilie verantwortlichen Politikern müsse allerdings noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, so die beiden.