Sinfonie-Orchester Kiew am Montag zu Gast in Reutte

Das Kyiv Symphony Orchestra tritt in der Arena auf. © Burgenverein Ehrenberg

Reutte – Mit der Bezeichnung „Hochkaräter“ sollte man zurückhaltend umgehen. Würde aber der Wert eines Ensembles in Karat angegeben werden, dann müsste man ihn heute Abend in der Arena in Reutte wohl sehr hoch ansetzen. Das Kyiv Symphony Orchestra tritt in der Burgenwelt Ehrenberg in der Arena um 19.30 Uhr auf. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Interessierten wird angeraten früh genug zu kommen. Es gibt keine Platzreservierungen und der Andrang dürfte, wie bei vergleichbaren Konzerten des Orchesters, enorm werden. Gespielt werden Werke von Mykola Ly- senko, Ludwig van Beethoven und Borys Lyatoschynsky.

Entgeltliche Einschaltung

Als ein kulturpolitisches Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine organisieren Rotary Clubs eine große Konzertserie mit dem Kyiv Symphony Orchestra. Für den herausragenden Klangkörper der Ukraine mit 115 Musikern, Team und acht Kindern mussten erst passende Unterkünfte in Nesselwang im Allgäu gesichert werden. Das war eine Voraussetzung für die Konzertserie mit zahlreichen Aufführungen zwischen 2. Mai und 3. Juni 2022. Die Konzerttournee zur „Ukrainischen Kultur“ führte das Orchester in die großen Konzertsäle Deutschlands: Gewandhaus Leipzig, Philharmonie Berlin mit Empfang im Deutschen Bundestag, Semperoper Dresden oder Elbphilharmonie Hamburg – auch nach Süddeutschland und heute Abend ins Außerfern. Lokale Veranstalter sind die Rotary Clubs Reutte-Füssen sowie Pfronten-Nesselwang.