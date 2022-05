Neuer chinesischer Raumflug mit drei Astronauten erwartet

Peking – Die Vorbereitungen für den nächsten bemannten chinesischen Raumflug laufen auf Hochtouren. Drei Astronauten sollen ein halbes Jahr im All bleiben und den Bau der künftigen Raumstation Chinas fortsetzen. Die Rakete vom Typ "Langer Marsch 2F" mit dem Raumschiff "Shenzhou 14" stand am Montag schon auf der Startrampe des Raumfahrtbahnhofs Jiuquan. Der Starttermin ist offiziell noch nicht angekündigt. Doch rechnen ausländische Experten damit, dass es am Sonntag losgehen dürfte.

Es wird die dritte Crew, die in dem Kernmodul der künftigen Raumstation wohnen wird. Anfang des Monats hatte ein Frachtflug schon Ausrüstung und Nachschub zur Vorbereitung der Mission ins All gebracht. Während des Aufenthalts der Astronauten sollen im Juli und Oktober zwei weitere Module ins All geschickt und angebaut werden. Möglicherweise im Dezember ist ein weiterer bemannter Flug geplant. Dann sollen sich vorübergehend sechs Astronauten in der Raumstation aufhalten. Die am Ende 66 Tonnen schwere, T-förmige Station soll dann fertiggestellt werden und ihre regulären Betrieb aufnehmen.