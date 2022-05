Plus

Wenn Vanessa Herzog sagt, „Tirol war eine Reise wert“, ist das nur noch eine Unterstreichung des Geschehenen. Die Innsbruckerin mit Wahl-Heimat Kärnten fuhr beim Inlineskate-Europacup in Wörgl in vier Rennen ebenso viele Siege ein, dazu gab es auch den ersten Rang in der Gesamtwertung.