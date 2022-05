Queens liebste Hunderasse im Königreich wieder auf dem Vormarsch

London – Pünktlich zum 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. (96) steigt im Vereinigten Königreich wieder das Interesse an der liebsten Hunderasse der Queen: dem Pembroke Welsh Corgi. 2021 wurden landesweit 1.223 Welpen registriert - so viele wie seit fast 30 Jahren nicht mehr, wie der Dachverband der britischen Hundezüchtervereine The Kennel Club am Montag mitteilte. Die Queen ist für ihre Liebe zu dem walisischen Schäferhund bekannt und hat diese jahrzehntelang gezüchtet.