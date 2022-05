Konservativer Chris Philp lehnt neue „Partygate"-Ermittlung ab

Zuvor hatten die Zeitungen "Sunday Times" und "Telegraph" berichtet, dass es am Abend des 19. Juni 2020 ein privates Treffen in der Amtswohnung von Premierminister Boris Johnson zu Ehren von dessen 56. Geburtstag gegeben habe. An der von Johnsons heutiger Ehefrau Carrie organisierten Veranstaltung in der Downing Street hätten mindestens zwei Freunde des Paars teilgenommen, berichtete der "Telegraph" am Montag. Treffen von mehr als zwei Menschen waren wegen der Corona-Pandemie damals verboten. Sowohl Boris als auch Carrie Johnson mussten eine Strafe zahlen, weil sie am Nachmittag desselben Tages im Kabinettsraum an einer kurzen Geburtstagsfeier für den Premier teilgenommen hatten.