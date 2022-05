Bär im Karwendel: Keine unmittelbare Gefahr für Menschen

Sehr wohl gibt es aber neue Meldungen aus Osttirol: Am Wochenende wurde auf einer Heimweide in Untertilliach ein Schaf tot aufgefunden. Von einer Heimweide im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol wurden der Behörde ein totes und ein vermisstes Lamm gemeldet. Im Gemeindegebiet von Kartitsch wurde ein totes Reh entdeckt. In allen drei Fällen erfolgte umgehend eine amtstierärztliche Begutachtung, mit den entnommenen Proben soll herausgefunden werden, ob ein Bär oder Wolf verantwortlich gewesen sein könnten. In Untertilliach besteht der konkrete Verdacht auf die Beteiligung eines Großraubtiers. In Matrei und Kartitsch kann das zumindest nicht ausgeschlossen werden. Die Rissverdachtsfälle befinden sich in Abklärung. (TT.com)