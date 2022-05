Erneut Schrott statt Punkte: Der Druck auf Mick Schumacher wächst

Monaco – Mit leichten Gliederschmerzen und einer zunehmend bedenklichen Schrottbilanz verließ Mick Schumacher den Hafen von Monte Carlo. Nach den Horrorbildern von seinem zerstörten Formel-1-Rennwagen könnte es für den 23-jährigen Deutschen teamintern etwas ungemütlicher werden. Statt im erstarkten Haas in seiner zweiten Saison in die WM-Punkte zu rasen, zerlegte er beim siebten Saisonrennen in Monaco schon zum zweiten Mal in diesem Jahr seinen Dienstwagen komplett. Der kapitale Crash reißt erneut ein tiefes Loch ins knappe Budget des Rennstalls und demoliert die Reputation des Sohnes von Rekordchampion Michael Schumacher.