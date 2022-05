Alkohol-Diebstahlserie in Tirol, Salzburg und Vorarlberg aufgedeckt

Innsbruck, Salzburg, Bregenz – Wie die Salzburger Polizei am Montag bekannt gab, konnte eine Diebstahlserie von Spirituosen über die Bundesländer Tirol, Vorarlberg und Salzburg aufgedeckt werden. Die Beamten hatten am 10. April einen Pkw mit polnischem Kennzeichen aus dem Verkehr gezogen. Die zwei Insassen, ein 30-jähriger und ein 28-jähriger Mann aus Georgien, waren unterwegs zu einem Depot in einem Waldgebiet in Kaprun, in dem sie 187 Flaschen Spirituosen gelagert hatten.