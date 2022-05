Verirrter kranker Orca wurde in der Seine tot aufgefunden

Rouen – Helfer haben den seit Wochen in der Seine in Frankreich herumirrenden kranken Orca tot aufgefunden. Zunächst habe ein Schiffer den Wal Montagfrüh im Fluss treiben sehen, teilte die Präfektur Seine-Maritime in Rouen mit. Mit Unterstützung der Hafenmeisterei habe die Organisation Sea Shepherd France den Orca dann lokalisiert und nur noch seinen Tod feststellen können.