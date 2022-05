Neue Obfrau für die Junge Volkspartei im Bezirk Landeck

Der bisherige Bezirksobmann Johannes Schrott übergab an Marina Ulrich, Landtagsvize Sophia Kircher, LR Toni Mattle gratulierten (v. l.).

Landeck – Sie rückte im vergangenen Jahr für Landesrat Toni Mattle in den Landtag nach und war dort die jüngste Mandatarin: Seit wenigen Tagen ist Marina Ulrich aus Zams auch die neue Obfrau der Jungen Volkspartei im Bezirk Landeck. Beim Bezirkstag wurde sie einstimmig zur Nachfolgerin von Johannes Schrott gewählt. Er bleibt im Vorstand – mit Patrick Köhle, Gökhan Akgöz, Johannes Schrott, Lukas Demetz und Melanie Stecher. „Besonders am Herzen liegen mir die Anliegen und Wünsche der Jungen in unserem Bezirk. Ich möchte Junge für die Politik begeistern, denn durch die Politik können wir aktiv unsere Zukunft gestalten“, sagte Ulrich, die sich über die Wahl freute. Die neue Obfrau werde „sich für die Interessen der Jugend im Bezirk tatkräftig einsetzen und der Jugend eine starke Stimme verleihen“, sagte Landtagsvizepräsidentin Sophia Kircher, die neben zahlreichen Ehrengästen zum Bezirkstag gekommen war. (TT, mr)