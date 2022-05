Tiroler Generalmajor i. R. Nikolaus Egger an der Spitze der Peacekeeper

Salzburg, Innsbruck – Am vergangenen Wochenende hielt die Vereinigung Österreichischer Peacekeeper (VÖP) ihre alljährliche Bundesversammlung in Salzburg ab. Im festlichen Ambiente des berühmten Residenzsaals wählten die Delegierten am Vorabend des Internationalen Peacekeeper-Tages der Vereinten Nationen (International Day of United Nations Peacekeepers) den Tiroler Generalmajor i. R. Nikolaus Egger einstimmig zum Präsidenten der Vereinigung.

Egger war Truppenoffizier (u. a. in der 6. Jäger-Brigade), ehe er zahlreiche Auslandseinsätze für das Bundesheer absolvierte. Er kommandierte u. a. das österreichische UN-Bataillon auf Zypern und am Golan, war militärischer Beobachter im Libanon und in Ägypten und kommandierte das österreichische Hilfskontingent während der Kosovo-Krise im albanischen Skodra. Nach vier Jahren als österreichischer Militärattaché in Israel leitete er von 2012 bis zu seiner Pensionierung im Mai 2021 die Heeresunteroffiziersakademie in Enns.