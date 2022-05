Spenden sollen vergessenes Juwel im Paulinum Schwaz retten

Schwaz – Filigrane Handarbeit aus der Barockzeit, die teils stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Das ist die Jahreskrippe im bischöflichen Gymnasium Paulinum in Schwaz. Lange Zeit lag sie vergessen in einer dunklen Ecke. Bei der Generalsanierung des Schulgebäudes kam das Kunstwerk des Schwazer Barockmalers Christoph Anton Mayr wieder zum Vorschein.