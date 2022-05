Lyrik-Festival „W:Orte“ erobert heuer auch Orte außerhalb von Innsbruck

Innsbruck – Den Namen „W:Orte“ hat der deutsch-andalusische Dichter José F. A. Oliver nicht er-, sondern gefunden – und an Innsbruck weitergegeben. Seither, seit 2015 also, trägt das hiesige Lyrikfestival nicht nur die Worte, sondern eben auch die Orte im Namen. Und es hat diesen Namen beim Wort genommen. In den vergangenen Jahren wurden immer neue Orte poetisiert – und an neuen Orten neue Formate abseits der klassischen Dichterlesung erprobt. Seit den „W:Orten“ 2016 etwa wird zeitgenössische Lyrik von ausgewählten Komponisten vertont und vom Kammerorchester InnStrumenti zur Aufführung gebracht. Heuer werden Texte von Christoph W. Bauer erklingen. Und das nicht nur am 10. Juni im Innsbrucker Vierundeinzig. Klang_sprache geht erstmals auf Tour: Am 11. Juni kommt der mit „im unterwegssein da ist zukunft“ überschriebene Uraufführungsreigen im Wiener Porgy & Bess zur Aufführung, am 8. Juli eröffnen Bauer und die InnStrumenti das Literaturfestival Leselenz im deutschen Hausach.