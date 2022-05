Radweg von Steeg bis zur bis zur Lechmündung eröffnet

Außerferner und Allgäuer Vertreter schneiden in Weißenbach gemeinsam das Band zur neuen großen Radwegverbindung durch.

Reutte, Augsburg – Auch wenn die einzelnen Teilabschnitte entlang des Flusses längst als Radweg ausgewiesen gewesen sind, wird daraus noch lange kein Lechradweg. Dafür braucht es die zündende Idee, eine Machbarkeitsstudie zur Attraktivität, Ausschilderungen, die Rechte, Marketingbegleitung, Bike-Ladeinfrastruktur, Fahrradanlehnbügel und vieles mehr. Und genau das ist grenzüberschreitend am Lech in den letzten Wochen und Monaten alles passiert. Der Lechradweg wurde ins Leben gerufen. Von Steeg bis zur Lechmündung in die Donau bei Marxheim verläuft nun die ausgeschilderte Strecke über 244 Kilometer. Einzig Vorarlberg hat sich gesträubt und ist diesmal im Gegensatz zum Lechweg für Wanderer nicht dabei. Ein notwendiger Radwegbau im hochalpinen Gelände sei nicht erwünscht.