„Maixabel“: Versuch einer Versöhnung in kleinen Schritten

Diese sensible filmische Aufarbeitung aus erster Hand brachte dem Film seit seiner Weltpremiere im baskischen San Sebastián viel Lob und drei Goya-Auszeichnungen für die Darstellenden ein. Auch wenn „Maixabel“ eine spezifisch spanisch-baskische Geschichte rund um den separatistischen Terror der ETA in der Folge der Franco-Diktatur bis herauf ins Jahr 2011 ist und manche Details vorausgesetzt werden: Für das menschliche Drama des Films sind diese spezifischen Aspekte sekundär. Schuld und Sühne, Vergebung und Reue, Hass und Annäherung zeichnen sich hier deutlich an der historisch-fiktionalisierten Oberfläche dieser konkreten Geschichte ab. Übertrieben sentimental wird es dabei glücklicherweise nie – und gerade deshalb emotional durchaus stark. Auch wenn zwei Stunden etwas lang sind, lässt das gemächliche Tempo viel Raum für die Psychologie der Figuren, glaubhaft gespielt von Blanca Portillo und Luis Tosar in den Hauptrollen.