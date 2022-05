Mehrere Verletzte und hoher Schaden bei Unfällen auf Inntalautobahn

Gleich zwei Mal verunglückten am Montagabend Autofahrer auf der Inntalautobahn. In einem Fall wurde eine 18-jährige Kosovarin verletzt, beim zweiten Unfall mussten zwei Autofahrer und drei Beifahrer medizinisch versorgt werden. Zuvor hatte es in Innsbruck einen Unfall gegeben, der für lange Staus gesorgt hatte.