TT-Analyse: Wovon es abhängt, ob die Schultests passé sind

Heute werden rund 93.000 Schüler in Tirol zum letzten Mal PCR-getestet. Vorerst hat die Bundesregierung das verpflichtende Testregime an den Schulen beendet. Ob die Massentestungen an den Schulen, in der Hochphase waren es zwei PCR-Tests und ein Antigen-Test pro Woche, wiederkommen, hängt von der Virusmutation und politisch von den WählerInnen, also den Eltern und wohl auch von der Lehrergewerkschaft und damit von den Lehrern, ab.