Spatenstich erfolgt: Neue Optik für die Haller Fachberufsschule

Hall – Über 730 SchülerInnen aus allen Bundesländern besuchen aktuell die Tiroler Fachberufsschule (TFBS) für Fotografie, Optik und Hörakustik in Hall, die einzige Schule mit diesem Ausbildungszweig in ganz Österreich – Tendenz steigend: Für das Schuljahr 2022/23 rechnet Direktorin Michaela Vogl mit über 800 SchülerInnen, dazu kommen am Standort noch rund 30 weitere in der privaten HTL für Optometrie. Um den Auszubildenden ausreichend Raum zu bieten – in der TFBS herrscht seit Jahren Platznot –, geht das Land Tirol nun die lange erwartete Erweiterung des Schulgebäudes samt gleichzeitiger Modernisierung an, gestern erfolgte der Spatenstich. Die Gesamtkosten des Bauprojekts belaufen sich auf rund 7,8 Mio. Euro, die Fertigstellung ist für Februar 2023 geplant.