Innenminister Karner bei Angelobung in Absam: „Wir werben um Nachwuchs“

Minister Karner, Generalsekretär Tomac und LH Platter beim Abschreiten der ausgemusterten Beamten. © Falk

Von Thomas Hörmann

Absam – Am Wiesenhof, der Tiroler Polizeischule in Absam, gab es am Montag einiges zu feiern. 73 Jungpolizisten hatten ihre Grundausbildung erfolgreich absolviert, 64 erfahrenere Beamte den Dienstführendenkurs, der sie zu höheren Aufgaben befähigt. Dazu kamen rund 20 Rekruten, die angelobt wurden und jetzt ihre zweijährige Grundausbildung beginnen. „Eine so große Angelobungs- und Ausmusterungsfeier hatten wir schon länger nicht mehr“, sagt Manfred Dummer, Pressechef des Landespolizeikommandos.

Und diese Feier ließen sich auch Innenminister Gerhard Karner (VP) und Landeshauptmann Günther Platter nicht entgehen. Der Minister wies darauf hin, dass es in Zeiten wie diesen keine Selbstverständlichkeit sei, sich als junger Mensch für den Dienst bei der Exekutive zu entscheiden: „Wir haben starke Konkurrenz am Arbeitsmarkt. Es gibt viele Bereiche, die nach Arbeitskräften suchen.“ Das betreffe auch die Polizei. „Wir werben um Nachwuchs.“ Er könne nur alle Beamten bitten, für diesen Beruf in der Schule oder auch bei Freunden Werbung zu machen. „Es ist ein herausfordernder und gefährlicher, aber auch ein sehr abwechslungsreicher und schöner Beruf.“ Daher sei es wichtig, den Exekutivdienst zu bewerben. Passend dazu gab der Innenminister den Jungpolizisten einen Tipp fürs weitere Berufsleben: „Behalten Sie Ihr Lächeln im Kontakt mit der Bevölkerung, das ist wichtig.“

Karner war’s auch, der den Polizeinachwuchs auf die aktuell größten Herausforderungen für die Exekutive einschwor: „Es geht um drei Themen: den Kampf gegen jede Form des Extremismus, den Kampf gegen das Schlepperwesen und Cybercrime.“

Stichwort Computerkriminalität – in diesem Bereich ortet der Innenminister nicht zuletzt auch in Bezug auf den Hackerangriff auf die Kärntner Landesregierung dringenden Bedarf: „Es ist nötig, dass wir bei der Bekämpfung Fortschritte machen und uns weiterentwickeln.“ Auch die Schlepper, die Einwanderer illegal nach Österreich bringen, machen Karner Sorgen: „Wir haben derzeit Rekordaufgriffszahlen, weil die Schlepper die Situation in der Ukraine für ihr schmutziges Geschäft nützen.“

In einem TT-Gespräch am Rande der Feier ging der Innenminister auch auf die Kritik ein, dass Menschen aus der Ukraine in Österreich anders behandelt werden als Flüchtlinge aus anderen Kriegsgebieten. In diesem Zusammenhang betonte Karner, die Ukrainer seien keine Flüchtlinge, „sondern Vertriebene“: Der Minister verweist weiters auf den einstimmigen Beschluss der EU, den Ukrainern einen eigenen Schutzstatus zu verleihen. „Durch diese Richtlinie wird unterschieden zwischen Flüchtlingen und Asylwerbern, die zum Teil aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat verlassen, und Kriegsvertriebenen.“ Er könne die Flucht aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehen, „aber dafür ist das Asylsystem nicht da“, so der Minister.

Landeshauptmann Günther Platter (VP) verwies bei der Feier auf die „riesige Bedeutung des Themas Sicherheit, gerade in Zeiten der Verunsicherung“. Platter warnte auch vor einem Anstieg der illegalen Migration: „Wir müssen mit einer Zunahme der Anlandungen in Italien rechnen.“