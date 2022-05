„Walk in Process“ in Innsbruck: Flanieren durchs Kulturquartier

Maria Schipflinger rückt in der Bahnunterführung in der Museumstraße der vornehmlich männlichen Graffitiszene auf die Pelle.

Innsbruck – In der Bildnerischen in Innsbruck ist man ständig auf der Suche nach Raum. In den Unterrichts- und Werkräumen des Mozarteums im Pema 2 wird es zuweilen eng. Platz für Ausstellungen findet sich oberhalb der Stadtbibliothek und rund um das einst angepriesene „Kulturplateau“ kaum. Die Bespielung von Leerstand bietet dann und wann eine Alternative. Für ihre traditionelle Bachelorausstellung bewegen sich die Lehramtsstudierenden des Mozarteums, allesamt angehende KunstpädagogInnen und/oder KünstlerInnen, dieses Mal aber in den öffentlichen Raum. Das Projekt „Walk In Process“ schreibt sich auch ins Kulturquartier mitten in der Stadt ein.