„Stadt in der Stadt“: Z’ammrücken am neuen Campagneareal in Innsbruck

„Stadt in der Stadt“: Das erste Baufeld des Campagneareals in der Reichenau ist fertig.

Innsbruck – „Grüß Gott, ziehen Sie auch hier ein?“, fragt ein älterer Herr die junge Dame, die neben ihm auf der Bierbank Platz genommen hat. Sie nickt stumm. Und schenkt ihm dann doch noch ein kleines Lächeln. Die beiden sind unter den ersten 94 Mieterinnen und Mietern, die bei einem Festakt am Montag die Schlüssel für ihre neuen Wohnungen am Campagneareal in der Innsbrucker Reichenau erhalten haben. Neue Heimat Tirol (NHT) und Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) errichten hier 1000 Wohnungen.