Greenpeace kritisiert Intransparenz von Supermärkten bei Plastikmüll

Wien – Die Umweltorganisation Greenpeace hat die Intransparenz von Supermärkten bei ihrem Umgang mit Plastikmüll kritisiert. Bei einer europaweiten Befragung unter der Leitung der Changing Markets Foundation unter 130 Supermarktketten, hielten demnach zwei Drittel entsprechende Daten zurück, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.

Am besten punkten konnte der Lebensmittelhandel der Umfrage zufolge im Vereinigten Königreich. Laut Daten haben die Supermärkte im Jahr 2019 dort 896.853 Tonnen Plastik in Umlauf gebracht. Im Vergleich zum Jahr 2018 konnten zwei Prozent an Plastikverpackungen reduziert werden.