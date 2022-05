Acht Prozent Teuerung im Mai: Inflation klettert in neue Rekordhöhen

Wien – Die Teuerung hat sich in Österreich weiter verschärft. Im Mai dürfte die Inflationsrate laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 8,0 Prozent geklettert sein – nach 7,2 Prozent im April. Das ist der höchste Wert seit September 1975, erklärte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Dienstag.

Der für Eurozonen-Vergleiche ermittelte Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Österreich lag im Mai laut der Schätzung um 8,1 Prozent über dem Vorjahresmonat sowie um 1,0 Prozent über dem Vormonat April. Im Detail wird die Statistik Austria am 17. Juni über die Teuerung in Österreich berichten.

Die Kostenexplosion sei vor allem von einkommensschwächeren Haushalten schwerer zu bewältigen, sagte Josef Baumgartner vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Die einkommensbezogene Inflationsrate falle für diese derzeit jedoch nicht unbedingt höher aus, so der Experte.

Die zusätzliche Kostenlast durch die Teuerung für einen einzelnen Haushalt hänge folglich davon ab, wie der individuelle Warenkorb gestaltet ist und in welchen Bereichen die Preise besonders stark angezogen haben. "Für jemanden, der im ländlichen Raum wohnt, mit dem Auto pendeln muss und mit Öl heizt, ist die Belastung momentan wesentlich höher als für jemanden, der in der Stadt lebt, mit Fernwärme versorgt wird und mit den Öffis zur Arbeit fährt", illustrierte es Baumgartner anhand eines Beispiels.

Wenn man die Konsummuster nach dem Haushaltseinkommen näher betrachtet, zeigt sich, dass Geringverdiener einen deutlich höheren Anteil ihres Einkommens für Lebensmittel und Wohnen aufwenden. Nach den aktuellen Daten von Statistik Austria zu den Preisveränderungen in den Detailpositionen des VPI wurde für Mieten in den vergangenen Monaten ein Minus ausgewiesen. Das bedeutet, dass diese im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind und damit zuletzt inflationsdämpfend gewirkt haben.

Auch die Lebensmittelpreise sind laut Statistik Austria im Jahr 2021 mit plus 0,8 Prozent deutlich schwächer angestiegen als die allgemeine Teuerung - erst seit Jahresbeginn 2022 zogen diese ähnlich stark wie die allgemeine Inflationsrate an. "Errechnete man auf dieser Grundlage eine einkommensbezogene Inflationsrate für einkommensschwächere Haushalte, würde diese derzeit geringer ausfallen als die allgemeine Teuerungsrate", schätzt der Kenner.

Das bedeute jedoch nicht, dass Geringverdiener die Teuerung weniger hart trifft. Im Gegenteil: "Wenn sie schon vor der Teuerungswelle mit ihrem Einkommen gerade die notwendigsten Ausgaben bestreiten konnten, führt schon eine etwas stärkere Teuerung dazu, dass sie in Bedrängnis kommen", meint Baumgartner.

In der aktuellen Inflationsrate sei außerdem die Erhöhung der Richtwertmieten ab April (bei der Neuvermietung) bzw. Mai (bei Bestandsverträgen) noch nicht berücksichtigt - diese gehen erhebungsbedingt erst mit drei Monaten Verzögerung in den VPI ein. Nach der Einschätzung Baumgartners dürften die Mieten im VPI aufgrund der genannten Punkte bald ein deutliches Plus aufweisen.