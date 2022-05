Kommentar zu Gentechnik-Plänen der EU: Einschneidende Revolution

Als die Molekularbiologinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudnaden vor zwei Jahren den Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung von CRISPR/Cas9 erhielten, gaben sie der Menschheit mit der so genannten „Genschere“ ein mächtiges Werkzeug in die Hand. Hinter dem sperrigen Begriff steckt ein Verfahren, das die DNA-Bausteine im Erbgut gezielt verändern kann. Diese neue Form der Gentechnik verspricht neue Chancen im Kampf gegen diverse Krankheiten, kann aber auch in der Pflanzenzucht eingesetzt werden. Hier erhofft man sich klimafitte und ertragreiche Pflanzen, um dem Klimawandel und dem Welthunger die Stirn zu bieten.

Fällt das Wort Gentechnik, sind Menschen intuitiv skeptisch. Für viele ist es wider die Natur, „Frankenstein“ zu spielen und in das Genom einzugreifen. Während in der Medizin Gentechnik noch eher akzeptiert wird, so steht der Großteil der Bevölkerung Lebensmitteln aus dem „Genlabor“ ablehnend gegenüber. Schließlich kennt man weder die gesundheitlichen Auswirkungen noch die genauen Absichten der undurchsichtigen Großkonzerne, die viel Geld mit dem Verkauf von Saatgut verdienen. Auch wenn die neue Gentechnik als Retter in der Klimakrise angepriesen wird und der Mensch vom Fortschritt lebt, hat der Konsument durchaus ein Recht, kritisch und vorsichtig zu sein und eine geplante Lockerung der Gentechnikgesetze zu hinterfragen. Nur weil etwas in den USA bereits ganz normal ist, heißt es nicht, dass es das auch bei uns sein muss.