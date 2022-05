Nach Paris-Aus thematisierte Zheng ihre Menstruationsbeschwerden

"Der erste Tag ist immer so hart. Und dann muss ich Sport machen, obwohl ich am ersten Tag immer solche Schmerzen habe", sagte Zheng Qinwen. "Ich hatte solche Bauchschmerzen, dass ich nicht einmal ein 'Come on' schreien konnte", sagte Zheng Qinwen. "Ich wünschte, ich wäre ein Mann auf dem Platz und müsste das nicht durchmachen." (APA/dpa)