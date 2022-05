Trevisan und Gauff zogen in Paris in das Halbfinale ein

Paris - Die Italienerin Martina Trevisan steht erstmals in ihrer Karriere bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier im Halbfinale. Die ungesetzte 28-Jährige besiegte am Dienstag bei den French Open in Paris die Kanadierin Leylah Fernandez 6:2,6:7(3),6:3 und trifft in der Vorschlussrunde auf die zehn Jahre jüngere Cori Gauff, die ebenfalls ihr Halbfinaldebüt bei einem Major gibt. Die auf Position 18 eingestufte US-Amerikanerin bezwang ihre Landsfrau Sloane Stephens 7:5,6:2.