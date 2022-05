Männer wollten 24-Jährige in Völs ausrauben: Polizei sucht Zeugen

Völs – Nach einem Raubversuch am Dienstag in Völs/Werth ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Eine 24-Jährige wurde gegen 13.50 Uhr im Bereich der Hundefreilaufzone/Innpromenade von zwei Männern angesprochen. Als die Frau den beiden mitteilte, dass sie sie in Ruhe lassen sollen, packte sie einer der Männer am Arm und verletzte die Frau dabei. Anschließend versuchte der Unbekannte, der Frau den Rucksack zu entreißen.