Offizielles Karriereende von Sebastian Prödl

Sein letztes Länderspiel bestritt Prödl am 16. Oktober 2018 beim 0:2 in Dänemark, sein letztes Pflichtspiel am 29. Oktober 2019 bei Watfords 0:2 im englischen Liga-Cup auswärts gegen Everton. Nach Vertragsende im Vorjahr bei Udinese hatte er noch mit einer Fortsetzung seiner Karriere geliebäugelt. "Es gab Angebote und Interessenten, aber nichts davon hat mich gereizt. Durch die Negativerfahrungen der letzten Jahre aufgrund von Verletzungen und Nicht-Berücksichtigungen habe ich die Lust und Energie verloren, mich noch einmal aufzupäppeln."

Engagements in Australien oder in Amerika hätten Prödl gereizt, kamen aber nicht zustande. Nun sei es an der Zeit, das Ende offiziell zu machen. "Mental ist es nicht einfach, das auszusprechen", gestand Prödl und bilanzierte: "Es war eine tolle Reise mit vielen Höhen und Tiefen."

Eine Trainerkarriere strebt Prödl zumindest derzeit nicht an. "Stand jetzt ist das nicht in meinem Kopf. In Österreich ist es oft so, dass man nach 70 Länderspielen oft in Jobs gehievt wird, zu denen man noch gar nicht in der Lage ist. Ich möchte abseits des österreichischen Weges agieren", erklärte der mittlerweile in Wien wohnhafte Vater zweier Töchter. Für seine Verdienste um das Nationalteam wird Prödl am 10. Juni unmittelbar vor dem Frankreich-Match im Happel-Stadion vom ÖFB geehrt.