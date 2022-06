Kitzbüheler Sommertheater hebt heuer woanders ab

Kitzbühel – Es ist schon seit über 20 Jahren ein Fixpunkt im Kitzbüheler Veranstaltungskalender und eines der kulturellen Schwergewichte in der Sportstadt. Das Sommertheater wird auch heuer wieder den Vorhang öffnen. Eigentlich hatte die Herbergssuche des Sommertheaters mit dem K3 KitzKongress in den vergangenen Jahren ein Ende gefunden, muss sich nun die Truppe um Michaela Reith heuer doch auf einen neuen Spielort einstellen.

Die Darsteller des Sommertheaters „reisen“ heuer nicht nur auf der Bühne, sondern auch im realen Leben. Die Gala-Premiere mit Sekt-Empfang und Flying Buffet findet am 28. Juli 2022 um 18.30 Uhr wie in den vergangenen Jahren im K3-KitzKongress statt. „Nachdem das K3 für den ganzen August exklusiv gebucht wurde, übersiedelt das Sommertheater nach der Premiere für die weiteren Vorstellungen in die Landesmusikschule Kitzbühel“, schildert Reith. Die weiteren Vorstellungen sind somit am 4., 5., 11., 12., 18. und 19. August 2022 erstmals im Konzertsaal der Landesmusikschule Kitzbühel, Traunsteinerweg 15, zu sehen. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Anfragen und Kartenreservierungen unter +43 664 3142101, per Mail an karten@eventarts.at bzw. unter www.sommertheater-kitzbuehel.at