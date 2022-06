TVB Osttirol präsentierte bei Vollversammlung solide Zahlen

Lienz – Der Tourismusverband Osttirol stehe wirtschaftlich so stabil da wie kein anderer im Land Tirol, befand Obmann Franz Theurl im Rahmen der Vollversammlung am Montag in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt. Mit dem Veranstaltungsort wollte man ein Zeichen der Wertschätzung setzen für 1500 landwirtschaftliche Betriebe im Bezirk. „Die Bauern erhalten jene Kulturlandschaft, die wir erfolgreich dem Gast verkaufen.“ Außerdem würden viele von ihnen im Zuerwerb auf die Vermietung von Gästeunterkünften setzen. „Es ist großartig, welche Ausstattungen private Vermieter heute anbieten können. Qualität zahlt sich aus, der Gast hat Ansprüche und ist bereit, dafür zu bezahlen“, sagte Theurl.