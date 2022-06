„Tirol schmeckt“ als Bühne für Landecker Lebensmittelproduzenten

Corona hat sie zum Teil schwer getroffen. Vor allem jene, die vom Tourismus abhängig sind, hatten auch Totalausfälle, erklärte WK-Innungsgeschäftsführer Simon Franzoi. Nun blicke man wieder optimistisch in die Zukunft. Die Krise habe auch positive Seiten. „Die Wertschätzung unseres Handwerks in der Bevölkerung ist gestiegen und die Wichtigkeit von heimischen Nahversorgern in der Region rückt immer mehr in den Fokus. Kurze Lieferwege, nachhaltige Produktion und handgefertigte Lebensmittel bekommen mehr Anerkennung“, sagt der Landecker Chocolatier Hans-Jörg Haag.